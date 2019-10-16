Гора на трьох кордонах: подорож на закарпатський Кременець

Гора на трьох кордонах: подорож на закарпатський Кременець

Фото
Укрінформ
На вершині гори Кременець, що розташована на території Ужанськогонацпарку, сходяться український, словацький та польський кордони. 

Це унікальний випадок, зійти сюди можна лише з дозволу або в супроводі українських прикордонників. Або ж переглянувши світлини фотокореспондента Укрінформу, який побував на цій прикордонній території.

Гора Кременець на Закарпатті розташована на стику трьох кордонів/ Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

"Тут починається державний кордон України зі Словаччиною та Польщею, цю ділянку охороняє Великоберезнянський відділ Чопського прикордонзагону. Безпосередньо на вершині гори Кременець постійно несуть службу двоє строковиків", - коментує речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

Гора Кременець має 1221 метр заввишки, є однією з вершин Буківських верхів. Розташована на північному заході Закарпатської області, сходження на неї з українського боку можливе із села Стужиця на Великоберезнянщині.

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Туристи, які бажають здійснити сходження на Кременець, мають заздалегідь зареєструватися у Держприкордонслужбі, надати свої особисті дані та отримати перепустку від прикордонної служби.

Маршрут розпочинається одразу на зеленій ділянці кордону, до вершини треба йти 9 км угору буковим пралісом. До вершини проторована стежка, яку для зручності туристів від завалів, утворених внаслідок буревіїв, та після зими розчищають працівники Ужанського НПП. 

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