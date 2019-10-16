Гора на трьох кордонах: подорож на закарпатський Кременець
Це унікальний випадок, зійти сюди можна лише з дозволу або в супроводі українських прикордонників. Або ж переглянувши світлини фотокореспондента Укрінформу, який побував на цій прикордонній території.
Гора Кременець на Закарпатті розташована на стику трьох кордонів/ Фото: Сергій Гудак, Укрінформ
"Тут починається державний кордон України зі Словаччиною та Польщею, цю ділянку охороняє Великоберезнянський відділ Чопського прикордонзагону. Безпосередньо на вершині гори Кременець постійно несуть службу двоє строковиків", - коментує речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.
Гора Кременець має 1221 метр заввишки, є однією з вершин Буківських верхів. Розташована на північному заході Закарпатської області, сходження на неї з українського боку можливе із села Стужиця на Великоберезнянщині.
Туристи, які бажають здійснити сходження на Кременець, мають заздалегідь зареєструватися у Держприкордонслужбі, надати свої особисті дані та отримати перепустку від прикордонної служби.
Маршрут розпочинається одразу на зеленій ділянці кордону, до вершини треба йти 9 км угору буковим пралісом. До вершини проторована стежка, яку для зручності туристів від завалів, утворених внаслідок буревіїв, та після зими розчищають працівники Ужанського НПП.