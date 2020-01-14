У Дніпрі презентували історичний путівник-прогулянку старим ринком

Путівник "Дніпро історичний. Наш старий Ринок", що розповідає про історію становлення, розвитку центральної частини міста, трансформацію "площі ринку" з XVIII ст. і до сьогодення, презентували у Дніпровській міській раді.

Про це повідомили у пресслужбі міськради Дніпра.

"Загалом це видання – кооперація близько 10 авторів, фахівців. Путівник оформлений у зручній формі, він не об’ємний, лаконічний за змістом. Має три блоки – історія, етапи забудови та прогулянки містом. Текстова інформація супроводжується світлинами. Для зручності зображена схема маршруту старим ринком, тобто можна самостійно його прокласти і пройти. Путівник надрукований у тисячу примірників. Наразі він у відкритому доступі у туристичному інформаційному центрі, а також розповсюджуватиметься через краєзнавців, гідів", – розповів заступник начальника управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради, член обласної організації Національної спілки краєзнавців України Валентин Старостін.

За його словами, межі площі, про яку йдеться у путівнику, – історія сучасних вулиць: Центральної, Липинського, Грушевського, Короленка, Мономаха, Троїцького майдану і просп. Д. Яворницького по центру з площею Героїв Майдану. Цей великий квадрат облямовував стару торговельну площу. Це було важливе перехрестя кількох шляхів. Окрім торгових рядів, тут була церква, адміністративні установи, навчальні заклади, прибуткові будинки.

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Як зазначив доктор історичних наук, голова правління обласної організації Національної спілки краєзнавців України Ігор Кочергін, це видання дає значний поштовх для розвитку краєзнавства міста.

Над дизайнерським оформленням, добором ілюстрацій для путівника працював художньо-технічний редактор Михайло Кислов. За його словами, унікальність видання – об’єднання історичного екскурсу, графічного зображення і самої подорожі у межах периметру згаданої площі.

Фото: dniprorada.gov.ua