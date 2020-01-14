Історичний музей Харкова розсекретить експонати й зробить безкоштовним вхід

Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова 21 січня відсвяткує 100-річчя відкриттям трьох нових виставок та безкоштовним входом упродовж трьох днів.

Про це повідомляє пресслужба музею.

"У вівторок, 21 січня, один із найбільших музеїв України – Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова – відзначить 100-річний ювілей. На честь круглої дати в цей день у музеї відкриється відразу три нових виставки: "Слобожани" – про формуванню культури нашого регіону, а також "Калейдоскоп музейних скарбів у вимірі часу" й "Традиції та просвітництво. До 100-річчя Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова" про історію закладу. Багато з експонатів покажуть харків’янам вперше, а комунікацію з відвідувачами вибудують за допомогою інтерактивних зон", – йдеться в повідомленні.

Урочиста частина свята розпочнеться о 12:00 на третьому поверсі музею. На честь ювілею з 22 до 24 січня харків’яни і гості міста зможуть відвідати заклад безкоштовно.

У центрі першої частини виставки "Слобожани", яка відкриється до 100-річчя музею, стоятиме Слобожанська хата.

За словами заступниці директора Харківського історичного музею Ольги Сошнікової, за допомогою цінних артефактів й цікавих інтерактивів у музеї хочуть розповісти відвідувачам історію формування слобожанської культури з найдавніших часів до кінця XIX століття, розкрити її культурний код, підкреслити важливість Слобожанщини для всієї України і нагадати про втрачені цінності.

Ще дві нові експозиції присвятять 100-річній історії музею, особливостям його розвитку в різні епохи, еволюції від початку XX століття до наших днів.

Так, виставка "Калейдоскоп музейних скарбів у вимірі часу" відбудеться в музеї вперше за кілька десятків років й розсекретить музейні експонати, які ніколи раніше ще не демонструвалися відвідувачам.

"Ми покажемо цікаві артефакти, які дарували музею в різні часи його 100-річної історії колекціонери. Зокрема – відомі харківські митці й фотографи", – пояснила Сошнікова.

Серед іншого буде представлено обладнання, на якому майстри робили фотографії, що отримали нагороди на виставках в Європі наприкінці XIX століття; камінний годинник, виготовлений у Франції у другій половині XVIII століття, що побутував у маєтку Харитоненка "Наталівка"; раніше невідомий широкому загалу автопортрет С.І. Васильківського.

Нові виставки включатимуть інтерактивні зони для спілкування з відвідувачами і зворотного зв’язку. Отримана інформація, переконані музейники, допоможе їм зрозуміти, в якому напрямку розвивати музей і чим залучати відвідувачів надалі.

Фото: Мандри Україною