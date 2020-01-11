У Лондоні туристи зможуть безкоштовно переночувати в «Сирних апартаментах»

У Великій Британії шанувальники сиру матимуть нагоду зупинитися безкоштовно на одну ніч у тематичному житлі.

Про це повідомляє Lonely Planet.

«Сирні апартаменти» (The Cheese Suite) буде розташовано в районі Кемден, у самому центрі Лондона, і вони матимуть «сирні» шпалери, ковдри, подушки та постільну білизну, а також гігантські інсталяції на тему сиру», - йдеться в повідомленні.

У гостей буде нагода пограти в класичні настільні ігри, слухаючи пісні зі спеціально складеного «сирного» плейлиста, а також помитися милом із ароматом сиру. Крім того, вони зможуть насолоджуватися наданими сиром та крекерами або ж скористатися послугою доставки з французького ресторану-бістро Café Rouge, яке замовило створення The Cheese Suite, щоб відсвяткувати своє нове надзвичайно сирне меню, де представлені страви на кшталт його популярного «Сирного післяобіднього чаю».

Якщо ж гості надають перевагу самостійному готуванню їжі, вони зможуть пошукати натхнення у кулінарних книгах на сирну тематику.

Концептуальне житло облаштують в апартаментах Cuckooz від незалежних дизайнерів, які пропонують мандрівникам домашній затишок вдалечині від дому.

Охочі зупинитися у «Сирних апартаментах» у період з 29 січня до 6 лютого мають зареєструватися, надіславши лист на електронну пошту thecheesesuite@caferouge.co.uk, щоб мати можливість взяти участь у розіграші однієї ночівлі. Дати буде розподілено випадковим способом, а з переможцями почнуть зв’язуватися з 21 січня.

Фото: Café Rouge