Австрійське селище-прототип королівства з "Крижаного серця" просить туристів не приїжджати
Про це повідомляє Independent.
"Ідилічне австрійське селище Гальштат – остання дестинація, що стала жертвою овертуризму. Кажуть, вона була прототипом королівства Еренделл у популярному диснеївському анімаційному фільмі "Крижане серце". В селищі, розташованому за годину їзди від Зальцбурга, живе лише 780 осіб, а кількість відвідувачів зросла з 100 на день у 2009 році до 10 тисяч на день у 2019 році – вшестеро більше туристів на душу населення, ніж у Венеції", - йдеться в повідомленні.
За словами місцевого мера Александра Шойца, Гальштат - це важлива частина історії культури, а не музей
"Ми хочемо скоротити відвідуваність туристів на третину, але у нас немає можливості їх зупинити", - говорить посадовець.
У 1997 році Гальштат отримав статус Світової спадщини ЮНЕСКО завдяки місцевій 7000-річній соляній шахті – найдавнішій у світі. Селище з будинками XVI століття і церквою, де в "Крижаному серці" розташований замок королеви Ельзи, розмістилося поруч із мальовничим озером біля підніжжя гір Зальцкаммергут.
Фото: wheredowetravelnow.com