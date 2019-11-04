Австрійці визначилися з найкрасивішим місцем країни

В Австрії обрали найгарніше місце країни. Ним стало озеро в Альпах.

Про це йдеться на сторінці Посольства Австрії в Україні в Facebook.

«Австрійські телеглядачі обрали найкрасивіше місце країни 2019! Утретє перший приз шоу «9 Plätze - 9 Schätze» («9 місць - 9 скарбів») здобула земля Форальберг. Тепер озеро Люнерзее у Фандансі – «офіційно» найкраще місце Австрії», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Чорнобиль увійшов до рейтингу найомріяніших туристичних дестинацій

У посольстві зазначили, що Люнерзее розташоване на висоті 1970 метрів над рівнем моря. Це найбільше природне гірське і одне з найкрасивіших озер у Східних Альпах. Воно популярне серед туристів і за межами Австрії. А доставить туди за 5 хвилин зручний фунікулер Lünerseebahn (Люнерзеебан).

Фото: Lünersee/Facebook