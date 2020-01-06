Львів запрошує на святкування Різдва в гаю

Упродовж двох днів, 7 та 8 січня, святкуватимуть Різдво у львівському Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького, також відомому як Шевченківський гай.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

«7-8 січня у Львові — Різдво в Шевченківському гаю. Це місце зустрічі львівських родин, друзів та гостей міста. Традиційно відкриють свої двері садиби гаю, де відбуватимуться майстер-класи, читання різдвяних казок. Гості спільно колядуватимуть від хати до хати, що створить особливу родинну атмосферу», - йдеться в повідомленні.

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Таке святкування організатори назвали традиційною львівською різдвяною забавою просто неба.