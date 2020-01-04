У Львові встановлять понад триметрового різдвяного дідуха

У Львові перед Святвечором традиційно встановлять різдвяного дідуха. Понад триметровий символ-оберіг прикрасили різнобарвними стрічками представники Шевченківського гаю на чолі з майстром Миколою Городником.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

"У понеділок, 6 січня, у Львові відбудеться винесення та встановлення різдвяного дідуха. Традиційно його розмістять на площі Яворського у центрі міста", - йдеться в повідомленні.

За інформацією, колона містян із маленькими дідухами вирушить до місця встановлення великого дідуха після коляди біля інтерактивної шопки під Ратушею. Маршрут колони пролягатиме площею Ринок та вулицями середмістя. А на площі Яворського відбудеться концерт за участю ансамблю пісні "Джерельце" при Будинку вчителя, хору "Гомін" та ансамблю "Горгани".