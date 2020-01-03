У Трускавці з’явився різдвяний Дідух-Рай

У курортному Трускавці на Львівщині встановили унікальну різдвяну інсталяцію – Дідух-Рай із соломи заввишки 3,5 метра.

Про це повідомили в Трускавецькій міській раді.

«У Трускавці встановили унікальну різдвяну інсталяцію. Всередині центрального бювету мінеральних вод розміщено Дідух-Рай із соломи висотою 3,5 метри, перед бюветом – композицію «Різдвяний вертеп» з півтораметровими фігурами, а на пішохідних вулицях курорту – зірниці-витинанки», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зажинковий декоративний дідух виконала мисткиня Ірина Світ. Ця цілісна композиція зроблена з молодих колосків пшениці, а стовбур – з каліброваної житньої соломи. У міськраді нагадали, що дідух – це невід’ємний традиційний елемент українського Різдва, в давнину його ставили на покутті як символ сонця та символ життя.

Над «Різдвяним вертепом» працювали графічний дизайнер, викладач кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв Юрій Крукевич та скульптори Орест Дзиндра і Олег Ляхович.

У міськраді підкреслили, що цей проєкт реалізується в межах та за кошти програми «Малі міста – великі враження» Міністерства культури України.

Крім Різдвяної інсталяції, навесні на жителів Трускавця та гостей курорту чекає ще унікальна великодня композиція. Це також буде єдина в світі авторська робота, зроблена спеціально для Трускавця.

Фото: tmr.gov.ua