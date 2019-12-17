Львівщина очікує на новорічно-різдвяні свята понад 300 тисяч туристів

У Львівській області в період святкування Різдва та Нового року очікують на понад 300 тисяч туристів.

Про це під час апаратної наради у ЛОДА повідомила начальник відділу маркетингу та промоції управління туризму та курортів Марина Якушева, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Щороку відсвяткувати Різдво та Новий рік в область приїжджає майже 350 тисяч мандрівників. Найбільш популярними напрямками є гірські райони, курортні містечка Трускавець та Східниця, а також Львів», - сказала Якушева.

За її словами, серед іноземних туристів лідирують за відвідуванням регіону гості з Польщі, Білорусі, Туреччини та країн Балтії, серед українців найчастіше їдуть кияни, одесити та харків’яни.

Новорічно-різдвяні святкування розпочнуться на Львівщині з 27 грудня. Із дітьми можна буде поїхати до ведмежого притулку «Домажир», а також на фестиваль «Парад вертепів» у Жовкві, на кавер-коляду за участі рок-гурту «Рокаш» у Дрогобичі. На Йорданське святкування запрошує Верещиця у Яворівському національному парку.

У Львові святкування розпочнуться вже 18 грудня, коли перед Оперним театром засвітять головну ялинку міста.