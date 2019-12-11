У Карпатах розпочався туристичний бізнесфорум

У курортному смт Славське на Львівщині розпочався туристичний бізнесфорум "Як розвиватись та заробляти малому бізнесу в Карпатах?".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вітаю учасників форуму. Докора нам, що ми рідко вас збираємо, маємо збиратися частіше і вирішувати, куди і як нам як громаді рухатися", - звернувся до присутніх голова Славської селищної ради ОТГ Володимир Бега.

Він наголосив, що без вирішення господарських питань розвиток туризму неможливий.

Присутніх також привітала начальник Управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака.

"Не випадково в Міжнародний день гір ми зібралися в Славському, історичній столиці гірськолижного туризму Карпат", - сказала вона.

На форумі розглянуть питання про те, хто такий сучасний турист та які у нього запити; як налагодити співпрацю із туристичними операторами та вийти на англомовний туристичний ринок; як підібрати, мотивувати, навчити персонал та налагодити бізнеспроцеси.

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Серед спікерів форуму – експерти із багаторічним досвідом роботи у туристичній галузі: засновник і генеральний директор компанії "Карпати.інфо" та туристичного оператора "Karpaty.travel" Ганна Сидоренко, голова комісії туризму та курортів у Львівській області в Громадській раді при Львівській ОДА Оксана Черепанич, засновник рекрутингової агенції Red Berry та HR-директор курортного готелю "ТАОР-Карпати" Ольга Добровольська, заступник директора ТзОВ "Карпати.інфо", директор із розвитку школи іноземних мов KISchool Ірина Женчур.

Форум триватиме два дні, 11 та 12 грудня.