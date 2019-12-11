На Прикарпатті запустили оновлений туристичний сайт

На Івано-Франківщині в середу, 11 грудня, розпочав роботу оновлений туристичний сайт. Поки портал орієнтований на внутрішнього туриста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко.

"Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації сьогодні у Міжнародний день гір презентує туристичний сайт. Він орієнтований на внутрішніх туристів, які планують і організовують свої мандрівки самостійно, та тих, які замовляють їх через туристичні фірми з унікальними програмами і розвагами", – зазначив Передерко.

За його інформацією, розробники сайту "Івано-Франківщина туристична" вже планують перетворити його на головний туристичний портал, де поряд із Карпатами фахівці туристичної галузі відкриватимуть туристам не менш цікаві атракції та принади Івано-Франківщини.

"Розділ "Що побачити" на порталі дає можливість відвідувачам прочитати інформацію про конкретну локацію, атракцію, пам’ятку, яку ми рекомендуємо відвідати на Прикарпатті. Наразі таких об’єктів є 150 і цей перелік постійно буде доповнюватися", - запевнив Передерко.

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Він зауважив, що усі об’єкти посортовані за тегами семи туристичних спадщин Івано-Франківщини. Це – природа, архітектура, храми, музеї, патріотична спадщина та етнографічна палітра, яка розповідає про бойків, гуцулів, покутян та ополян. Є також брендові атракції, а це – об’єкти, аналогів яким немає в Україні.

"Розділ "Що робити" – це тематичний опис 15 популярних на Івано-Франківщині видів туризму. А розділ "Події" розповість українцям про фестивалі та різноманітні акції. Свого роду, це туристичний календар Прикарпаття", - додав керівник відділу туризму.

Уже найближчим часом туристичний сайт відкриє розділ "52 вікенди на Івано-Франківщині". А навесні 2020 року запустить англомовну версію порталу, після чого розробники візьмуться за контент польською.