До Чернелицького замку проклали екостежку через водоспади

У Дністровському регіональному ландшафтному парку, що на Івано-Франківщині, проклали й ознакували новий майже 7-кілометровий туристичний маршрут з села Хмелева до Чернелицького замку.

Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко на сторінці в Facebook.

"Завершено ще один наш туристичний проєкт 2019 року. У Городенківському районі облаштовано еколого-пізнавальну стежку "До Чернелицького замку". Довжина маршруту – 6,8 км. Роботи виконані підрядником за безпосередньої участі КП "Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича", – написав Передерко.

За його словами, прокладання маршруту відбувалося за рахунок коштів обласної програми розвитку туризму й парку.

Як повідомляв Укрінформ, новий пішохідний маршрут територією Дністровського регіонального ландшафтного парку почали облаштовувати у серпні 2019 року. Він мав поєднати центр села Хмелева із Чернелицьким замком. Проходить еколого-пізнавальна стежка повз криївку УПА в Хмелевій та два доти часів Другої світової війни, через два водоспади й унікальні відслонення вздовж струмка. У ньому знайшли скам’янілі рештки коралів та уламки з відбитками доісторичних мушель.

Повноцінне відкриття цього маршруту для туристів планують з весни наступного року.