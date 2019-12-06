У нацпарку "Гуцульщина" облаштували новий екомаршрут для туристів

На Прикарпатті фінішували роботи зі створення комплексної еколого-пізнавальної стежки "Чотири дороги".

Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко на сторінці в Facebook.

"Завершено облаштування комплексного еколого-пізнавального маршруту "Чотири дороги" (стежки "Попід Каменистий", "На Зіняків верх", "На гору Клифа", "До Шешорських гуків") в межах Національного природного парку "Гуцульщина", – написав Передерко.

За його словами, загальна протяжність маршруту становить 16,5 км. Роботи профінансовано за рахунок коштів обласної програми розвитку туризму і НПП "Гуцульщина".

Як раніше повідомляло видання "Місто", маршрут "Чотири дороги" починається у Косові від Банського мосту через Рибницю. Водночас, на вибір туриста, можна рухатися маршрутом "На Зіняків верх" чи "Попід Каменистий" і дістатися Маєтку Святого Миколая в с. Пістинь. Від зупинки "Три дороги", що на екостежці "Попід Каменистий", або ж від Маєтку можна піднятися на гору Клифа. Також до цієї вершини можна дістатися від найстарішої церкви Гуцульщини – Успіння пресвятої Богородиці, що в с. Пістинь. Ще один гілка екостежки "До Шешорських гуків" також прямує від церкви і до водоспадів на р. Пістинька, що в с. Шешори.

Тож усі стежки нового маршруту між собою логістично пов’язані. Створена комплексна стежка включає найбільші туристсько-рекреаційні центри Косівщини, зокрема, м. Косів, Маєток Святого Миколая НПП "Гуцульщина", Шешорські гуки, де зосереджена основна кількість відвідувачів. Турист без проблем може дістатися з одного із цих пунктів до іншого пішки, милуючись природою, відвідуючи гірські вершини, джерела тощо.