На Прикарпатті туристів покликали

На Прикарпатті туристів покликали "На стару галицьку дорогу"

Фото
Укрінформ
На Івано-Франківщині в суботу, 9 листопада, відкрили оновлену зону відпочинку "На старій галицькій дорозі", розташовану на території Галицького національного природного парку (НПП).

Про це повідомляється на сторінці нацпарку в Facebook

"Відкриття оновленого рекреаційного місця "На старій галицькій дорозі" та сонячна погода привабили багатьох туристів до Галицького національного природного парку", – зазначили в Галицькому НПП.

У день відкриття всі охочі мали змогу потрапити на територію нацпарку безкоштовно.

На Прикарпатті туристів покликали "На стару галицьку дорогу" / Галицький НПП, Facebook

Рекреаційний пункт оновили, зокрема, збірно-розбірними малими архітектурними формами для облаштування комфортного сімейного та дружнього відпочинку приїжджих, проведення святкувань та активних видів дозвілля.

Читайте також: На Прикарпатті облаштували нове місце відпочинку «Біля дуба»

За інформацією НПП, зона відпочинку "На старій галицькій дорозі" віддалена від міського шуму й розміщена в мальовничому куточку парку – на узліссі зі зручним транспортним сполученням, вело- та пішими маршрутами.

Загалом Галицький НПП пропонує туристам 12 рекреаційних пунктів для відпочинку.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-