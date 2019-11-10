На Івано-Франківщині в суботу, 9 листопада, відкрили оновлену зону відпочинку "На старій галицькій дорозі", розташовану на території Галицького національного природного парку (НПП).

Про це повідомляється на сторінці нацпарку в Facebook.

"Відкриття оновленого рекреаційного місця "На старій галицькій дорозі" та сонячна погода привабили багатьох туристів до Галицького національного природного парку", – зазначили в Галицькому НПП.

У день відкриття всі охочі мали змогу потрапити на територію нацпарку безкоштовно.

На Прикарпатті туристів покликали "На стару галицьку дорогу" / Галицький НПП, Facebook

Рекреаційний пункт оновили, зокрема, збірно-розбірними малими архітектурними формами для облаштування комфортного сімейного та дружнього відпочинку приїжджих, проведення святкувань та активних видів дозвілля.

За інформацією НПП, зона відпочинку "На старій галицькій дорозі" віддалена від міського шуму й розміщена в мальовничому куточку парку – на узліссі зі зручним транспортним сполученням, вело- та пішими маршрутами.

Загалом Галицький НПП пропонує туристам 12 рекреаційних пунктів для відпочинку.