Туристи зможуть безкоштовно відвідати три амстердамські музеї

Нижня палата парламенту Нідерландів вирішила відкрити три музеї в столиці країни для безкоштовного відвідування один день на місяць.

Це – Рейксмюсеум (Державний музей), Національний морський музей та Музей Ван Гога, пише Dutch Review.

У парламенті вважають, що високі ціни за вхід не дають змогу жителям і гостям Амстердама (особливо тим, хто має відносно низькі доходи) відвідувати музеї.

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Однак поки не ясно, коли саме розпочнеться реалізація цієї програми, і який день уряд обире для безкоштовного відвідування музеїв.

Фото: wikimapia