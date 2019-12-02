В Інсбруку туристи зможуть їздити на громадському транспорті безкоштовно
Укрінформ
В австрійському Інсбруку зробили проїзд у громадському транспорті безкоштовним для всіх, хто приїжджає відпочити до міста на два дні й більше.
Нововведення почне діяти з 1 травня 2020 року, повідомляє Innsbruck.info.
Скористатися безкоштовним проїздом можна буде за допомогою туристичної картки Welcome Card. Приїжджі зможуть отримати її в орендодавця житла або в готелі.
Також зазначається, що з туристичною карткою гості можуть скористатися численними знижками та безкоштовним проїздом в регіоні, що оточує Інсбрук.
Фото: Wikipedia