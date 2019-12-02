У Стамбулі презентували проморолик про туристичні принади України

У рамках Днів українського кіно в Стамбулі вперше продемонстрували проморолик про Україну, знятий турецькими режисерами для ознайомлення потенційних туристів із можливими напрямками відпочинку в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей проморолик знятий турецькими режисерами за підтримки Української держави, у взаємодії з адміністраціями багатьох районів України. Головна мета – зробити Україну ближчою для нашого сусіда через море – Туреччини. Ми зараз бачимо велику зацікавленість Україною, кількість громадян Туреччини, яка щороку відвідує Україну, постійно зростає. Зараз вона сягнула 300 тисяч туристів", - розповів агентству Андрій Сибіга.

За його словами, головна ідея проєкту – достукатися в серце кожного громадянина Туреччини, зацікавити та викликати бажання відвідати Україну.

"Фільм складається з окремих епізодів, кожен з яких присвячений різним туристичним та культурним об’єктам нашої держави. Це і замки, і музеї, курорти, кухня, історичні пам’ятки. Фільм орієнтований не лише на Туреччину, а й на такі країни як Азербайджан, Туркменістан, також серед ідей – домовитися із турецькими каналами для представлення широкій аудиторії", - розповів дипломат.

Аби створити проморолик, знімальна група проїхала близько 5 тисяч кілометрів, відвідавши Київ, Львів, Чернігів, Одесу, Чернівці, Камінець-Подільський, Чорнобиль, Карпати.