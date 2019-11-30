У Стамбулі відбувся показ українських "Кіборгів"

У рамках Днів українського кіно у Стамбулі відбувся показ фільму "Кіборги", турецьким глядачам його представив режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Цей фільм побудований на документальному факті про захист нашої Батьківщини. І власне «кіборгами» цих людей назвав ворог за те, що вони не здаються, мужньо захищають свою землю, своїх дітей, свої родини - і все те, що дороге їм», - сказав у вступному слові Ахтем Сеітаблаєв.

Він наголосив, що насправді ця стрічка не так про війну, як про мир.

«Цей фільм побудований на реальних спогадах реальних людей, - тих, хто у 2014 році захищали Україну в Донецькому аеропорту. Але цей фільм не про війну. Цей фільм про мир, який народжується всередині цієї війни. Тому так багато розмов наших героїв про те, якою вони бачать у майбутньому свою країну», - зазначив режисер.

Після показу він розповів кореспондентові Укрінформу, що «Кіборги» були представлені майже у 50 країнах по всьому світу.

«Найемоційніша презентація була, звісно, в Україні. Це природно, бо нам це болить і ми знаємо про це зсередини, про те, що відбувається на фронті», - сказав Сеітаблаєв.

Він також розповів, що запам’ятав випадок на презентації фільму в Гаазі майже два роки тому, куди завітали близько 20 послів різних держав. Після показу глядач із місцевих мешканців запитав, навіщо привезли цей фільм, адже всім байдуже, що діється в Україні.

«Усі повернулися в його бік та почали вказувати йому, аби замовк, але він запитав знову - навіщо показувати цей фільм у країні, де забули про своїх співвітчизників, загиблих у літаку рейсу МН-17, який збила Росія? Це було неочікувано. Тоді лиш я зрозумів, що він мав на увазі, звертаючись до залу: він хотів сказати, що його співвітчизники живуть і бояться, аби ніхто не зачепив. Але зачепить», - розповів Сеітаблаєв.

У Стамбулі після перегляду «Кіборгів» глядачі здебільшого плакали, коли підходили подякувати митцеві за фільм.

«Переживаєш знов і знову те, що бачили в документальних хроніках. Серце болить, емоції переповнюють. На показі були присутні мої студенти. Деякі з них у сльозах пішли із зали. Ми обговорюємо події в Україні, вони прекрасно знають, що у нас іде війна, адекватно сприймають, розуміють, хто цю війну розв'язав, хто є агресором», - поділився враженнями викладач історії відділення україністики Стамбульського університету Олександр Середа.

У суботу Сеітаблаєв представлятиме фільм «Чужа молитва». Крім того, глядачі матимуть унікальну можливість відвідати допрем’єрний показ стрічки «Толока», яку презентуватиме її режисер Михайло Іллєнко.

Фото: Ольга Будник/Укрінформ