"Кіборги" та "Чужа молитва": у Стамбулі вперше стартували Дні українського кіно

У Стамбулі розпочалися Дні українського кіно. Тут вони проходять уперше.

У програмі масштабного кінематографічного проекту, який відбувається в Туреччині вперше, фільми: «Кіборги», «Чужа молитва», «Тіні забутих предків», «Фокстер і Макс», допрем’єрний показ фільму "Толока", короткометражні стрічки «Анна», «На своїй землі», «Домовина», «Серцеїдка», «Клоун». Відкрила кінопрограму унікальна стрічка «Тамілла», віднайдена в українських архівах, знята близько 100 років тому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відкриття Днів українського кіно в Стамбулі / Фото: Ольга Буднік, Укрінформ

«Український кінематографічний проєкт такого масштабу не лише в Стамбулі, а й по всій Туреччині, відбувається в історії українсько-турецьких відносин вперше. Турецький глядач вже мав можливість познайомитися із сучасним українським кіно в рамках міжнародних кінофестивалів, які проходили в Туреччині. Як офіційний представник України, з гордістю можу сказати, що ці фільми завжди отримували нагороди», - наголосив у вступному слові генеральний консул України в Туреччині Олександр Гаман.

Ініціативу проведення Днів українського кіно в Стамбулі активно підтримала турецька сторона - кінопокази відбуваються в самому «серці» міста – на проспекті Істікляль, в кінотеатрі Grand Pero Cinemo.

«Проведення такого кінофестивалю, перегляд фільмів дає можливість перенестися в ті країни та місця, де ми ніколи не були, познайомитися з іншими культурами. Сьогодні відкриваємо фестиваль українського кіно й маємо надію та впевненість, що наша дружба буде продовжуватися й ми будемо більше дізнаватися про наші країни», - сказав мер стамбульського муніципалітету Бейоглу, де проводяться Дні українського кіно, Хайдар Алі Йилдиз.

Перший день 4-денної кінопрограми відкрила унікальна чорно-біла німа стрічка «Тамілла», створена в Україні наприкінці 20-х років минулого сторіччя метром турецького кінематографа Мурсіном Ертугрулем, віднайдена в українських архівах на прохання Музею кіно в Стамбулі, Центру вивчення турецького кінематографа та театру.

У програмі перегляду першого дня – короткометражні фільми «Анна», «На своїй землі», «Домовина», «Серцеїдка», «Клоун», які представив генеральний продюсер проєкту "Дивись українське!" та голова правління Асоціації "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" Андрій Різоль.

«Ці п’ять короткометражних фільмів різножанрові, вони розповідають про те, що зараз хвилює українців. Вони стануть доповненням до кінематографічної палітри, розуміння того, що відбувається в українському кінематографі», - звернувся Різоль до глядачів.

Кореспондентові Укрінформу він розповів, що головний месседж, з яким українські митці приїхали представляти сучасне українське кіно до Стамбула, про те, що Україна – велика та цікава культурна і кінематографічна країна, та висловив надію, що Дні українського кіно відбуватимуться в Стамбулі на постійній основі та стануть традиційними.

У п’ятницю, 29 листопада, покажуть фільм «Кіборги», в суботу – «Чужа молитва», які представить український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

Крім того, у суботу глядачі матимуть унікальну можливість відвідати допрем’єрний показ фільму «Толока», який буде представлений її режисером Михайлом Іллєнком.