Патріотична комедія “Наші котики” вийде в прокат 30 січня

Творці неполіткоректної комедії “Наші котики” презентували трейлер фільму.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, трейлер оприлюднено на YouTube.

“Комедію створено кінокомпаніями “Бедлам Продакшн” (США), “Директорія Кіно” (Україна), “Банесто Продакшн” (Канада) за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральний реліз стрічки заплановано на 30 січня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Фільм розповідає про 2014 рік, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден з них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, та й на місцевості майже не орієнтується. Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога… Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор – вибухова суміш для “теплої зустрічі”!

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У ролях: Дмитро Тубольцев, Станіслав Бжезинський, Петро Микитюк, Дмитро Хом’як, Ярослав Федорчук, Віра Климковецька, Дмитро Ярошенко, Михайло Кукуюк.

Автор сценарію і режисер-постановник - Володимир Тихий. Продюсери - Марко Супрун, Ігор Савиченко, Володимир Тихий, Дмитро Кожема, Степан Бандера, Уляна Супрун.

Як зазначає Володимир Тихий, за п'ять років істотно змінилися українська армія та український культурний простір, утім художнє осмислення подій 2014 – 2015 років залишається надактуальним. “Саме народжені у горнилі протистояння агресору, сучасні українські архетипи лягають в основу модернового українського контексту. І художня мова, яку ми використовуємо у цих рефлексіях, є відповідною духу та ідеї народження громадянського суспільства України. Ця мова вільна від естетики та засобів соцреалістичної псевдогероїки, яка, по суті, лише поглиблює як особисті, так і соціальні травми”, - говорить режисер.

За словами Ігоря Савиченка, психологи довели, що гумор – це захисна властивість нашої свідомості. Вони стверджують, що сміх дає нам можливість легше сприймати страшну реальність, не піддаватися відчаю, а досягати поставленої мети. “На власному досвіді ми переконалися у справедливості цих слів. На комедії про війну чекали, чекають і будуть чекати наші бійці як у діючих частинах, так і в “запасі”, вже у цивільному житті. А разом з ними їхні рідні, близькі, знайомі... Уся наша країна”, - переконаний продюсер.

Прокатник фільму - компанія B&H film distribution.