В Україні створять серіал про життя і роботу медиків

В Україні створять серіал про реальне життя і роботу українських медиків.

Про це під час презентації проєкту «Медицина у смартфоні» у Херсоні 22 листопада повідомив представник компанії «Advanter Health» Ярослав Сєрий.

Під час презентації від представив тизер майбутнього серіалу.

«Ми створили мотиваційний тизер майбутнього серіалу… Ми хочемо показати, які наші лікарі – герої насправді, як вони працюють», - зазначив Сєрий.

Знімали тизер в одній із клінік Києва, планують продовжити розповіді і про медиків, які працюють у регіонах, зокрема на Херсонщині.

Під час зйомок тизеру відеокамера знаходилась у київській лікарні цілодобово протягом місяця.