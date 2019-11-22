В Україні створять серіал про життя і роботу медиків
Укрінформ
В Україні створять серіал про реальне життя і роботу українських медиків.
Про це під час презентації проєкту «Медицина у смартфоні» у Херсоні 22 листопада повідомив представник компанії «Advanter Health» Ярослав Сєрий.
Під час презентації від представив тизер майбутнього серіалу.
«Ми створили мотиваційний тизер майбутнього серіалу… Ми хочемо показати, які наші лікарі – герої насправді, як вони працюють», - зазначив Сєрий.
Знімали тизер в одній із клінік Києва, планують продовжити розповіді і про медиків, які працюють у регіонах, зокрема на Херсонщині.
Під час зйомок тизеру відеокамера знаходилась у київській лікарні цілодобово протягом місяця.