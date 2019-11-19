HBO показав трейлер фантастичної комедії з Х'ю Лорі

Канал HBO зняв фантастичний комедійний проєкт "П'ята авеню", який вийде в січні 2020 року.

Трейлер опублікували на Youtube-каналі HBO.

"П'ята авеню" покаже не знамениту вулицю Нью-Йорка, а її заможних жителів, які змогли дозволити собі політ на космічному круїзному лайнері. Командує розкішним судном капітан Райан Кларк (Х'ю Лорі), і в певний момент щось йде не за планом.

Командиру потрібно не тільки врятувати всіх на борту, а також вирішувати безліч проблем, що виникають від норовливих пасажирів-багатіїв.

Режисер серіалу - Армандо Ианнуччи, творець комедій "Гуща подій" і "Віце-президент".

Серіал вийде в січні 2020 року.