Українська психологічна драма, що зацікавила НВО, вийде у прокат наступного тижня

Психологічна драма режисера Олександра Жовни “Історія Лізи” виходить 21 листопада в український прокат.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно, за підтримки якого створено фільм.

“Сценарій картини “Історія Лізи” написав Олександр Жовна за своєю однойменною повістю. 2015 року сценарій отримав спеціальну відзнаку Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”. Це історія двох закоханих пар: не зовсім звичайної і зовсім незвичайної, яким некомфортно в сучасному, жорстокому й цинічному, світі. До того ж двоє з чотирьох – люди з синдромом Дауна, так звані “сонячні діти”. Та чи достатньо сонячно їм серед нас?”, - ідеться в пресрелізі.

Продюсер стрічки – Валерій Калмиков. Дистриб’ютор – компанія UFD.

У фільмі знялися професійні актори та люди з синдромом Дауна. Це, зокрема, Маріанна Ахрарова, Владислав Погрібний, Дарія Творонович, Микола Перестюк.

Влітку цього року американська кабельна і супутникова мережа HBO придбала права на телевізійні покази та розміщення на VoD-платформі “Історії Лізи” в країнах Центральної Європи. Телепокази фільму стартують із 1 травня 2020 року в Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Молдові, Хорватії, Словенії, Сербії, Косово, Чорногорії, Боснії та Герцеговині, Македонії, Болгарії.

Проєкт психологічної драми з робочою назвою “Солодка ілюзія життя” став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 3 млн 704,5 тис. грн при загальній вартості виробництва фільму в 7 млн 409 тис. грн.: