Пісня “Океану Ельзи” стала саундтреком до фільму “Чорний ворон”

Саундтреком до історичної драми “Чорний ворон”, знятої за мотивами однойменного роману Василя Шкляра, стала відома пісня авторства Святослава Вакарчука “Веселі, брате, часи настали…” гурту “Океан Ельзи”.

Як повідомляє пресслужба Держкіно.

“Композитором інших музичних тем стрічки став клавішник “Океану Ельзи” Мілош Єліч, який працював над створенням музичного оформлення “Чорного ворона” майже чотири місяці”, - ідеться в повідомленні.

Як нагадали у Держкіно, прем’єра фільму “Чорний ворон” відбудеться вже 5 грудня цього року.

Фільм «Чорний ворон» відтворює одну з найдраматичніших сторінок української історії — боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках.

Головну роль у картині виконав молодий український актор Тарас Цимбалюк. Також у фільмі знялися Павло Москаль, Андрій Мостренко, Ксенія Данилова, Даніїл Мірешкін, Зоряна Марченко, Наталя Сумська, Олексій Тритенко.

Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією “ТЕТ-Продакшн” на замовлення телеканалу “1+1”. Дистрибуцію фільму здійснює “Кіноманія”.