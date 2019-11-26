У Дніпрі презентували книгу "Заборонений" про останні дні Василя Стуса

У Дніпрі відбулася презентація книги Сергія Дзюби та Артемія Кірсанова «Заборонений», яка розповідає про життя і творчість українського поета Василя Стуса.

Про це повідомила регіональна дирекція ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" UA: ДНІПРО.

"Ми збирали матеріали з усіх відомих джерел, з книг, зі свідчень людей, які особисто знали Стуса. Це "шістдесятники". Левко Лук’яненко нам розказав легенду, яка стала основою книги", – розповів Дзюба.

Його співавтор уточнив, що легенда розповідає про останні дні Стуса. "Ніхто точно не знає, як загинув Стус. Є декілька версій. Але ні в кого немає сумнівів, що він був вбитий. І Левко Григорович розказував, що були такі чутки між в’язнями, що нібито останні дні до табору приїздило керівництво з київського КДБ", – зазначив Кірсанов.

Автори розповіли, що над книгою працювали близько трьох років. Два роки збирали інформацію для написання сценарію до художнього фільму й рік працювали власне над книжкою.

Книгу невдовзі презентуватимуть і в інших містах України.