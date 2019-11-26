У Мукачеві стартував театральний фестиваль “Зірковий листопад”

У Мукачеві на Закарпатті традиційно в останній тиждень листопада проходить театральний фестиваль “Зірковий листопад”.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада на своїй сторінці у Facebook.

“У Мукачеві з виставою "Kvitka" Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. М.К. Садовського стартував театральний фестиваль “Зірковий листопад”. Вистава про кохання, хворобу, підтримку, знесилення та врешті – всесвітнє визнання славетної американки з українським серцем Квітки Цісик вразила глядачів до глибини душі” - йдеться в повідомленні.

Театральний "Зірковий листопад" / Фото: facebook.com/mukachevo.rada

Фестиваль проводиться в останній тиждень листопада, цьогоріч він триватиме до 2 грудня. На фест запросили кращі театральні колективи та провідних акторів України.

Сьогодні глядачів потішать виставою Марії Матіос “Вір або не вір” (містична драма на 1 дію) у постановці чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської.

Завершить фестиваль вистава Антоніо Аламо “Сьогодні вечері не буде” (історичний фарс) від Київського академічного театру “Золоті ворота”.