Національна опера підготувала до новорічних свят гала-концерти й балет “Лускунчик"

Грудневий репертуар Національної опери України порадує глядачів зустріччю з героями відомого балету “За двома зайцями”. А святковий настрій створять Новорічно-Різдвяні гала-концерти та безсмертна балетна класика - “Лускунчик”.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі театру.

“Прем’єра опери “Богема” Дж. Пуччіні - 11 грудня. Нинішня постановка - спільний українсько-італійський проєкт у співпраці з Посольством Італії та Італійським інститутом культури в Україні. Режисер-постановник - Італо Нунціата, на рахунку якого це вже шоста вистава на сцені Національної опери, вирішив наблизити сюжет до сучасного глядача. Тепер герої “Богеми” живуть, творять і закохуються у 50-х роках ХХ століття”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 11 грудня у виставі візьмуть участь Вікторія Ченська (Мімі), Дмитро Іванченко (Рудольф), В'ячеслав Базир (Марсель), Сусанна Чахоян (Мюзетта), Олександр Бойко (Шонар), Володимир Тишков (Коллен), Богдан Тарас (Бенуа), Олександр Мілєв (Альціндор), Руслан Танський (Парпіньоль).

17 грудня - балет “За двома зайцями” Юрія Шевченка. Балетмейстер-постановник - Віктор Литвинов. Цей балет з'явився в репертуарі театру два роки тому. Згідно із сюжетом п'єси Михайла Старицького, любовна трагікомедія розігралася в Києві, в районі Гончарі-Кожум'яки, що розташовувався від Андріївської церкви до Подолу. І творцям постановки вдалося якнайкраще передати атмосферу старовинного Києва – впізнаваного і улюбленого. А балет став одним з найулюбленіших у глядачів Національної опери.

19 грудня - “Севільський цирульник” Дж.Россіні. Партію Дона Базиліо виконає цього вечора світова оперна зірка Олександр Цимбалюк. Артист є запрошеним солістом таких театрів, як The Metropolitan Opera (Нью-Йорк), Teatro alla Scala (Ла Скала, Мілан), Royal Opera House (Королівський театр Ковент-Гарден, Лондон), Opera National de Paris (Гранд-опера, Париж ), Die Münchner Opernfestspіele (Мюнхен) та інших.

26, 27 грудня і 6 січня - Новорічно-Різдвяні гала-концерти. У святковій програмі - фрагменти з відомих опер, оперет і балетних вистав у виконанні провідних артистів театру.

З 28 грудня до 5 січня - “Лускунчик” П.Чайковського. Як зазначають у театрі, у минулі новорічні свята балетна трупа Національної опери побувала з цим спектаклем на гастролях у Парижі, де 16 вечорів поспіль збирав аншлаги в Театрі на Єлисейських Полях.