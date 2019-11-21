Рок-гурт Coldplay відклав гастролі через небезпеку концертів для екології

Британський рок-гурт Coldplay відклав щонайменше на рік гастролі на підтримку нового альбому "Everyday Life" через занепокоєння щодо впливу концертів на навколишнє середовище.

Про це повідомляє ВВС.

"Ми не гастролюємо з цим альбомом ("Everyday Life" - ред.)... Протягом наступного року чи двох ми будемо розбиратися, як зробити наш тур не просто екологічно безпечним, але й щоб він приносив користь", - заявив фронтмен гурту Кріс Мартін.

За його словами, найскладнішим є питання перельотів у рамках гастролей. Мартін заявив, що гурт мріє провести шоу без пластику і щоб під час виступу використовувалась відновлювана енергія з сонячних батарей.

"Наступні наші гастролі стануть ще кращою можливою версією такого туру. Ми були б розчаровані, якби тур не був з нульовим викидом вуглецю", - зауважив фронтмен гурту.

Як зазначається, новий альбом "Everyday Life" буде презентовано 22 листопада в Йорданії, виступ транслюватиметься для світової аудиторії на YouTube-каналі гурту. Після цього 25 листопада група дасть концерт у Музеї природознавства у Лондоні. Усі доходи від цього виступу Coldplay направить на благодійність у сфері захисту навколишнього середовища.

Група Coldplay востаннє подорожувала світом з альбомом "A Head Full of Dreams". Протягом туру, який відбувався у 2016 та 2017 роках, пройшло 122 концерти на п'яти континентах.

В рамках гастрольного туру було залучено 109 членів команди, 32 вантажівки та дев'ять водіїв автобусів. Проте неможливо підрахувати точну кількість викидів від гастролей групи. За останніми даними досліджень, індустрія живої музики створює 405 тисяч тонн викидів парникових газів у Великій Британії щороку. Сюди входять не лише перельоти музикантів і їх команди, але і переміщення прихильників, виробництво мерчандайзингу, живлення прожекторів тощо.