Нью-йоркський гурт BARK вперше виступить в Україні

Нью-йоркське тріо мультиінструменталістів – гурт BARK вперше виступить в Україні у листопаді.

Як повідомили Укрінформу організатори концертів, українці першими почують колектив перед його великим європейським туром, що запланований на 2020 рік.

"Ми віддаємо перевагу локальній, нішевій музиці та такій, що нечасто звучить наживо в Україні. Нам дуже імпонують ті колективи, де музикантів об’єднують не лише спільні репетиції, але й спільні історії, цінності та дружба", - сказала одна з організаторок виступу гурту Альона Каравай.

"Зізнаюся, що коли ми вперше почули BARK, зрозуміли – це та свіжа музика, яка сподобається українцям. А те, що музиканти гурту - представники різних культур і країн (Італія, Україна, США), суттєво збагачує їхній спільний музичний потенціал", - додала інша організаторка Ольга Дятел.

Вони розповіли, що гурт BARK вже відзначив своє 5-річчя. Це тріо мультиінструменталістів різного походження, яких об’єднала пристрасть до нестандартних комбінацій та музичних експериментів.

Склад гурту: Алессіо Касаліні (гітара, синтезатор та програмування), Маркус Потс (вокал, саксофон) та Олексій Артемов (барабани, перкусія та програмування).

Олексій – родом із Запоріжжя, навчався у Харкові та Києві. В студентські роки переїхав до США, і наразі буває в Україні декілька разів на рік. Музиканти поєднують пост-рок з тріп-хопом.

Дебютний колабораційний реліз Bark EP вийшов наприкінці 2016 року, а цьогоріч восени був оприлюднений "Live in San Francisco 2019".

Зараз BARK працює над повноформатним альбомом та готується до туру Європою.

Почути BARK можна вже 23 листопада в Києві. Далі: Харків - 24 листопада, Дніпро – 26 листопада, Одеса – 27 листопада, Чернівці – 28 листопада, Івано-Франківськ – 29 листопада, Львів – 30 листопада.