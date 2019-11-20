Нью-йоркський гурт BARK вперше виступить в Україні
Як повідомили Укрінформу організатори концертів, українці першими почують колектив перед його великим європейським туром, що запланований на 2020 рік.
"Ми віддаємо перевагу локальній, нішевій музиці та такій, що нечасто звучить наживо в Україні. Нам дуже імпонують ті колективи, де музикантів об’єднують не лише спільні репетиції, але й спільні історії, цінності та дружба", - сказала одна з організаторок виступу гурту Альона Каравай.
"Зізнаюся, що коли ми вперше почули BARK, зрозуміли – це та свіжа музика, яка сподобається українцям. А те, що музиканти гурту - представники різних культур і країн (Італія, Україна, США), суттєво збагачує їхній спільний музичний потенціал", - додала інша організаторка Ольга Дятел.
Вони розповіли, що гурт BARK вже відзначив своє 5-річчя. Це тріо мультиінструменталістів різного походження, яких об’єднала пристрасть до нестандартних комбінацій та музичних експериментів.
Склад гурту: Алессіо Касаліні (гітара, синтезатор та програмування), Маркус Потс (вокал, саксофон) та Олексій Артемов (барабани, перкусія та програмування).
Олексій – родом із Запоріжжя, навчався у Харкові та Києві. В студентські роки переїхав до США, і наразі буває в Україні декілька разів на рік. Музиканти поєднують пост-рок з тріп-хопом.
Дебютний колабораційний реліз Bark EP вийшов наприкінці 2016 року, а цьогоріч восени був оприлюднений "Live in San Francisco 2019".
Зараз BARK працює над повноформатним альбомом та готується до туру Європою.
Почути BARK можна вже 23 листопада в Києві. Далі: Харків - 24 листопада, Дніпро – 26 листопада, Одеса – 27 листопада, Чернівці – 28 листопада, Івано-Франківськ – 29 листопада, Львів – 30 листопада.