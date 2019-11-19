Центр українського мистецтва у Лос-Анджелесі популяризує українську культуру

У Лос-Анджелесі вже понад 30 років працює Центр українського мистецтва, який презентує українську культуру й мистецтво мешканцям міста.

Про це повідомляє Голос Америки.

«На західному узбережжі, у столиці світового кіно Лос-Анджелесі мешкає активна громада українців. 81-річна Дарія Чайківська прямує до українського культурного осередку Лос-Анджелеса. Тут, на другому поверсі, - її дітище, Центр українського мистецтва», - йдеться у повідомленні.

Директорка арт-центру Дарія Чайківська показує експонати. «Багато речей з України, ось наприклад ці сорочки - з Буковини. У 80-х роках це ми отримали. Є колекція писанок, досить стара. Це писанки 40-х років, оригінальні фарби», - розповідає Чайківська.

У середині 80-х рр. Дарія, бухгалтер за освітою, але мистецтвознавець за покликанням, разом з кількома однодумцями ініціювала створення мистецького центру, який представлятиме українську культуру мешканцям Лос Анджелеса.

«У 86-му році нас було пару людей, може, шестеро, які мали цю думку, щоб поділитись цим мистецтвом з американцями і громадою», - розповідає вона.

Тоді ці ентузіасти зареєстрували неприбуткову організацію «Український арт-центр» і почали збирати колекцію. Речі та мистецькі вироби приносили місцеві українці та самі організатори, чимало витворів прибуло з України.

Чайківська розповідає, що познайомилася в Україні з багатьма митцями, які приїжджали в Український арт-центр зі своїми картинами, розписом по шовку тощо. Тоді до центру почали звертатись навіть представники американської кіноіндустрії.

Після Революції Гідності в Україні центр переживає період відродження, адже з’явились молоді іммігранти, готові допомогти Дарії здійснити її давню мрію - побудувати в Лос-Анджелесі перший на Західному узбережжі Сполучених Штатів музей українського мистецтва.

Однак на втілення задуму потрібні чималі кошти, яких поки що немає. «Є пропозиції винаймати у середмісті, уряд дає будинки, але їх треба реставрувати, треба великі фонди на це», - каже Дарія Чайківська.

Зараз центр - це не лише колекція українських творів. Тут організовують концерти, майстер-класи, лекції, виставки традиційного та сучасного українського мистецтва.

Навіть без окремого приміщення і з непомітною табличкою центр виконує свою місію – популяризує культуру України.

«Мистецтво показує, звідки ці люди родом. І що ще може розповісти історію твоєї культури, як не таке мистецтво», - вважає відвідувачка українського арт-центру Елізабет Кастіо.

Інша гостя центру Ешлі Скайлер зазначає: «Я прийшла побачити галерею, і це дійсно прекрасно. У деяких творах мистецтва можна знайти подібності з іншими культурами, а деякі - унікальні у своєму роді».

Існує центр на волонтерських засадах на внески своїх членів та пожертви не байдужих до українського мистецтва громадян.

Фото, відео: Голос Америки