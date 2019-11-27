"Захар Беркут" зібрав у прокаті ще 320 тисяч

Фільм “Захар Беркут” Ахтема Сеітаблаєва й далі збирає глядачів. На сьогодні його переглянули більше як 440 тисяч українців, а боксофіс наразі становить вже понад 35 мільйонів 336 тисяч гривень.

Про це повідомили творці фільму у Facebook.

“Галопуємо у новий тиждень! За результатами сьомого вікенду прокату, історичний екшен “Захар Беркут” побачили 441 082 глядачі, а збори склали 35 336 663 грн!” - зазначила вони.

Як повідомляв Укрінформ, “Захар Беркут” стартував в українському прокаті 10 жовтня 2019 року.

Режисери фільму - Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Річард Ронат.

Продюсери – Єгор Олесов (компанія Kinorob, Україна); Джефф Райс, Юрій Карновський, Раджа Коллінз (компанія Cinema Day, США).

Зйомки стрічки пройшли влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великої Британії та Монголії.

У головних ролях: Алекс МакНіколл (Максим Беркут), Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк), Поппі Дрейтон (Мирослава), Цегмід Церенболд (Бурунда), Андрій Ісаєнко (Петро), Олег Волощенко (Гард), Єржан Нуримбет (Мерке), Аліна Коваленко (Росана), Рокі Майерс (Іван Беркут), Віктор Жданов (Хорун), Олівер Тревена (Богун), Марина Кошкіна (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Елісон Дуді (Рада Беркут), Дуалет Абдігапаров (Кунг), Станіслав Лозовський (Сокіл), Олег Стефан (Левко).

Виробництво: Kinorob та Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор фільму в Україні: Ukrainian Film Distribution.