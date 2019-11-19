За мотивами фільму "Віддана" виходить кулінарний записник

"Видавництво Старого Лева" випустить кулінарний записник "Галицькі смаколики", створений за мотивами бестселеру Софії Андрухович "Фелікс Австрія" та його екранізації — фільму "Віддана".

Про це повідомляється на сайті видавництва.

"Тепер у шанувальників роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія» та майбутніх фанатів фільму «Віддана» буде чудова нагода долучитись до їхніх кулінарних таємниць, а смаколики, які готували головні героїні Стефанія та Аделя, легко потраплять на ваш святковий стіл", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у записнику читач відшукає рецепти страв галицької кухні від відомої кулінарної блогерки пані Стефи, атмосферні фотографії та кадри з фільму.

Також книгу можна буде доповнити власними рецептами, ідеями та записами – для цього у ній окремо відведені сторінки. Кулінарний записник «Галицькі смаколики» вийде друком у «Видавництві Старого Лева» на початку грудня.

Роман і фільм занурюють в атмосферу Галичини кінця ХІХ — початку ХХ століття, зокрема завдяки надзвичайно колоритній поетиці кухні, купування продуктів та приготування їжі. Назви галицьких страв звучать як музика: карманадлі, андрути, ґаляретка, різдвяний борщ з крепликами, цвібак.

Усі рецепти подані у формі листів досвідченої господині своїй племінниці Софії. В цих листах вона вчить молоду жінку вишукано готувати та сервірувати найрізноманітніші страви.

Записник «Галицькі смаколики» – гарна нагода створити свою особливу книжку рецептів: продовжити родинні традиції або й започаткувати нові. Коронні страви, наїдки, які дивують, кулінарні винаходи і витребеньки, рецепти отримані у спадок від близьких людей — усе це більше, аніж просто їжа.

Роман-бестселер Софії Андрухович «Фелікс Австрія» вперше побачив світ 2014 року та розповідає про життя Станіславова кінця ХІХ – початку ХХ століття. На тлі епохи – долі двох жінок, що переплелися так тісно, як стовбури дерев – у нерозривному зв’язку, який не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти. А вже 16 січня 2020 року за мотивами роману на екрани кінотеатрів вийде романтична стрічка «Віддана» компанії FILM.UA Production за мотивами роману.

Фото: starylev.com.ua