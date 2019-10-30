Вийшов новий трейлер фільму "Віддана" за романом Софії Андрухович

Команда романтично-фентезійної стрічки “Віддана” за романом Софії Андрухович презентувала новий трейлер.

Разом з цим відеоматеріалом глядачі знайомляться з акторами фільму, повідомляється на сайті компанії Film.UA.

“Цей трейлер потроху розкриває образ головної героїні – служниці Стефанії Черненько, розширює уявлення про світ та атмосферу фільму “Віддана”, а також привідкриває завісу щодо інших персонажів цього одного із наймасштабніших кінопроєктів за часів незалежності, який вийде на великі екрани 16 січня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Продюсер фільму Надія Зайончковська зазначила, що роман Софії Андрухович “Фелікс Австрія”, за мотивами якого знято фільм “Віддана”, вражав своїх читачів глибиною розкриття персонажів, а крім цього, приємно дивував різноманітністю описаних характерів та образів.

“Тож найважливішими критеріями кастингу була спроможність акторів достовірно влитися у своїх героїв, чуттєво, де треба емоційно передати їхні почуття та мотивації. В результаті ми отримали дуже різнобарвний, напрочуд різновіковий склад, з різних акторських сфер, шкіл і навіть країн”, – сказала вона.

У ролях: Маріанна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцький, Олександр Кобзар, Сергій Волосовець, Ада Роговцева, Катерина Кухар, Євген Янович, Наталя Васько, Ірма Вітовська, Важа Годердзішвілі, Себастьян Цибульський, Ясін Фараджаллах, Марина Кошкіна. Роль отримав також письменник Юрій Андрухович, батько авторки книги “Фелікс Австрія”.

Зйомки були завершені у червні цього року, зараз фільм знаходиться на фінальних етапах постпродакшену.

Національну дистрибуцію фільму здійснює компанія “Вольга Україна”.

Автори сценарію - Аліна Семерякова в колаборації з Софією Андрухович, режисер-постановник - Христина Сиволап оператор-постановник - Олексій Ламах, художник-постановник - Олександр Батєнєв.

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