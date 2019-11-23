“Ціна правди” вийде у прокат із тифлокоментарем та субтитрами

Картина Аґнєшки Голланд “Ціна правди”, створена за підтримки Держкіно, вийде у широкий кінотеатральний прокат 28 листопада.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, у період прокату стрічки люди з порушенням зору та слуху зможуть переглянути фільм, завантаживши перед показом спеціальний додаток на смартфон.

“Це стало можливим завдяки ініціативі виробників фільму “Ціна правд” та агенції “Доступне кіно”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначає Єгор Олесов, продюсер фільму “Ціна правди”, інклюзія в кінокультурі - це коли кожна людина, незважаючи на інвалідність, може прийти на кіносеанс у зручний час і переглянути фільм разом з усіма.

“Саме таким ми бачимо розв'язання проблеми недоступності кіно для незрячих та нечуючих людей в Україні. Під час прокату фільму “Ціна правди” незрячі та нечуючі люди матимуть можливість подивитися фільм в усіх кінотеатрах країни за допомогою спеціального додатка. Це велика подія для доступності кіно в Україн, і ми раді презентувати трейлер до фільму з тифлокоментарем та адаптованими субтитрами”, - розповідає він.

Наступним релізом, який важливо зробити доступним для всіх, за його словами, є фільм “Пульс”, який вийде в прокат на початку 2020 року. Фільм розповідає історію молодої української легкоатлетки Оксани, яка внаслідок жахливої автомобільної аварії зазнає багато важких травм та майже втрачає зір. Але після тривалої реабілітації та повернення до неймовірних тренувань вона бере золото на Паралімпіаді у Пекіні. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

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Фільм розповідає про те, як у 1933 році вельський репортер Ґарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на “радянську утопію”, яка не має нічого спільного з реальністю. І Ґарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману “Колгосп тварин” Джорджа Орвелла.

Тифлокоментування - стислий закадровий опис візуальної частини фільму для незрячих глядачів - існує у світовій практиці вже понад 30 років, але в Україні адаптованих фільмів вкрай мало. Адаптовані субтитри - формат доступності фільму для нечуючих людей, у якому діалоги та звуки передаються шляхом написів та символів. “Доступне кіно” - єдина агенція, що професійно займається адаптацією фільмів для незрячих та нечуючих людей в Україні, у доробку якої понад 20 українських та іноземних кіноробіт.

Фото: Film.ua