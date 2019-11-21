Джамала записала кліп до польського фільму про Голодомор

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала представила кліп на пісню «Ціна правди» до однойменного фільму польського режисера Агнешки Голланд про Голодомор.

Офіційний кліп на пісню, що стала саундтреком фільму Агнешки Голланд, Джамала розмістила на своїй сторінці в Facebook.

«Мене неймовірно вразила історія, яка послужила основою для картини. У центрі сюжету – звичайний журналіст, який проявляє справжній героїзм, щоб донести інформацію про Голодомор до світової громадськості. Як ми знаємо, люди, які не бояться і борються за правду, платять за це високу ціну. Мені близька ця ідея, вона багато в чому перегукується з моєю творчістю», — зазначила Джамала.

Режисер кліпу - Катя Царик, оператор - Юрій Король, музику до пісні написала Джамала, текст - Джамала разом з Вікторією Платовою.

У зйомках кліпу взяли участь музиканти оркестру «Віртуози Києва».