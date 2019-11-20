У Києві презентували архітектурний проєкт Музею Голодомору

"У Мистецькому арсеналі презентували масштабний проєкт Музею Голодомору. Він має стати першим новітнім цілісним Музеєм Голодомору у світі. Архітектурний проєкт розроблений групою архітекторів компанії «Проектні системи» (Київ, Україна, головний архітектор Андрій Миргородський). Також залучені дві всесвітньо відомі дизайнерські компанії - Haley Sharpe Design Ltd (Канада, Великобританія) та Nizio Design International (Польща)", - написав Прокопів.

За його словами, розробники обіцяють, що це буде потужний освітньо-науковий центр. Він включатиме тимчасову експозицію, дослідницький центр, головний архів, кінозалу, бібліотеку, освітні аудиторії, дитячий простір.

Прокопів зазначив, що відкрити музей планують на Дніпровських схилах до 90-роковин Голодомору.

"Зараз у Мистецькому арсеналі дуже багато цікавих експозицій, присвячених вшануванням роковин Голодомору", - додав секретар Київради.