Нацрада нагадує телеканалам про День пам’яті жертв голодоморів
Укрінформ
Відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 1998 року, День пам’яті жертв голодоморів цьогоріч 23 листопада.
Про це нагадує телерадіоорганізаціям Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.
"Цього дня необхідно внести зміни до програм теле- і радіопередач. При плануванні програм і передач на цей день пам’яті потрібно керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412№", - зазначається у повідомленні.