У Парижі вшанували пам'ять жертв Голодомору

У Парижі відбулися пам'ятні заходи з нагоди поминання жертв Голодоморів 1932-1933 років.

Про це повідомляє служба комунікаціїЄпархії святого Володимира Великого у Парижі Української Греко-католицької церкви.

«Сімнадцятого листопада у Парижі відбулися заходи присвячені 86-тій річниці Голодомору 1932-1933 років. День вшанування пам’яті невинних жертв, знищених штучним голодом в часі сталінського режиму, традиційно розпочався церемоніалом під Тріумфальною аркою і продовжився Архиєрейською Божественною Літургією в одній із найвідоміших церков Парижа», - йдеться у повідомленні.

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У церемонії взяли участь владика Гліб Лончина, Надзвичайний та Повноважний Послом України у Франції Олег Шамшур, представники українських громадських організацій.

Під Тріумфальною аркою пролунали гімни України та Франції у спільному виконанні паризького хору святого Володимира Великого та Ювілейного хору з Великої Британії.

Архиєрейська Божественна Літургія пройшла у базиліці Сан Сюльпіс.

У попередні роки поминальна Служба Божа відбувалася у Соборі Нотр Дам, однак внаслідок пожежі минулої весни катедра наразі перебуває у стані реконструкції.