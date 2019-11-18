У Парижі вшанували пам'ять жертв Голодомору
Про це повідомляє служба комунікаціїЄпархії святого Володимира Великого у Парижі Української Греко-католицької церкви.
«Сімнадцятого листопада у Парижі відбулися заходи присвячені 86-тій річниці Голодомору 1932-1933 років. День вшанування пам’яті невинних жертв, знищених штучним голодом в часі сталінського режиму, традиційно розпочався церемоніалом під Тріумфальною аркою і продовжився Архиєрейською Божественною Літургією в одній із найвідоміших церков Парижа», - йдеться у повідомленні.
У церемонії взяли участь владика Гліб Лончина, Надзвичайний та Повноважний Послом України у Франції Олег Шамшур, представники українських громадських організацій.
Під Тріумфальною аркою пролунали гімни України та Франції у спільному виконанні паризького хору святого Володимира Великого та Ювілейного хору з Великої Британії.
Архиєрейська Божественна Літургія пройшла у базиліці Сан Сюльпіс.
У попередні роки поминальна Служба Божа відбувалася у Соборі Нотр Дам, однак внаслідок пожежі минулої весни катедра наразі перебуває у стані реконструкції.