Українці в Нідерландах помолилися за жертв Голодомору

У парафії Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Райсвайку, що біля Гааги, відбулася Свята літургія та панахида із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Посольство України в Нідерландах та фундація "Українці в Нідерландах" також розділили цю велику скорботу і долучилися до молитви.

Як відомо, жалобні заходи та вшанування пам’яті жертв Геноциду-голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні будуть проводити 23 листопада 2019 року. Серед них, зокрема, Всеукраїнська акція “Запали свічку”.

На веб-сайті Національного музею Голодомору-геноциду розміщено фільми про Голодомор в Україні, цю страшну трагедію.

Також на сайті МЗС України можна знайти актуальні матеріали про Голодомор. Серед них, зокрема, збірник документів “Міжнародне визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та вшанування пам’яті жертв”.

Упродовж 1932–1933 років більшовики застосували голод як зброю, в результаті чого мільйони людей загинули, з’явилася велика кількість безпритульних і сиріт.

Ппісля Голодомору комуністичний режим робив все, щоб змусити свідків мовчати про пережите, але пам’ять про Голодомор не стерта. В усьому світі знають і визнають цей страшний злочин. Важливу роль у збиранні та розповсюдженні інформації про Голодомор відіграє діаспора.

Фото: Ірина Драбок