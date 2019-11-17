У головному католицькому храмі Нью-Йорка відбувся молебень за жертвами Голодомору

У суботу, 16 листопада, у кафедральному соборі Святого Патріка в Нью-Йорку відбувся поминальний молебень за жертвами Голодомору в Україні.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, літургію відправили священнослужителі трьох конфесій - Української православної церкви США, Української греко-католицької та Римо-католицької церков.

У поминальних заходах узяли участь представники українського дипломатичного корпусу в Нью-Йорку, американські політики та представники міської влади.

Голова Українського конгресового комітету Андрій Фудей, виступаючи в соборі Святого Патріка, нагадав, що близько 20 країн світу офіційно визнали голодомор геноцидом. Водночас, за його словами, Росія «продовжує щодо України таку саму політику, розв’язавши 2014 року війну».

У Нью-Йорку відбувся молебень за жертвами Голодомору. Фото: Володимир Ільченко / Укрінформ

Солідарність з українською громадою висловили сенатор Чак Шумер та представниця міської ради Нью-Йорка Кароліна Рівера.

«Я солідарна з українською громадою, яка вшановує жертв Голодомору, - сказала Кароліна Рівера в коментарі Укрінформу. - Я особисто підтримую тісні зв’язки з нею, відвідую фестивалі та інші заходи, які проводяться на Мангеттені у так званій Малій Україні. Українська громада дуже багато важить для Нью-Йорка, Америки та всього світу. Українці зберігають свою культуру, традиції, і Нью-Йорк їм всіляко сприяє в цьому».

Заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко нагадав у коментарі Укрінформу, що рік тому з ініціативи нашої країни Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію про 85-ту річницю Голодомору 1932-1933 років в Україні, співавторами якої виступили майже 40 країн.