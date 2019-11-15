Виставка в Бразилії розповідає про геноцид голодом у 1932-33 рр. в Україні
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Федеративній Республіці Бразілія.
«У Католицькому університеті м.Бразиліа відбулося офіційне відкриття виставки «Голодомор: Україна 1932-1933: Геноцид Голодом». Захід відкрили Посол України в Бразилії Ростислав Троненко та ректор університету професор Жарделіно Менегат», - йдеться у повідомленні.
У відкритті виставки взяли участь студенти та професори університету, представники дипломатичного корпусу та бразильського уряду.
Під час церемонії відкриття, що відбулася у середу, присутні переглянули документальний фільм «The Holodomor Story», наданий канадським Holodomor National Awarness Tour.
Як раніше повідомлялося на сторінці Посольства у Facebook, експозиція складається з 15 монтованих панелей, що показують історичний контекст та наслідки насильницької колективізації в Україні під час диктатури Й.Сталіна в Радянському Союзі, яка призвела до загибелі мільйонів українців.
Виставка проходить у залі аудиторії блоку K та відкрита для усіх охочих до 30 листопада 2019 р.
Фото: Укрінформ, Embaixada da Ucrânia no Brasil/Посольство України в Бразилії у Facebook