Музей Голодомору анонсував заходи до 86-х роковин

День пам’яті жертв Голодомору цьогоріч вшановують 23 листопада. Напередодні цього дня Музей Голодомору проводить заходи, які інформують, навчають та розповідають про несправедливі страждання людей у 1932-33 роках.

Про це повідомляється на сайті музею.

“Голодомор 1932–33 років, який забрав життя понад 7 000 000 людей — це страшна частина родинної історії майже кожного сучасного українця. Щохвилини від штучного голоду помирало 26 людей. Зникали не лише сім’ї, а й цілі села. Згідно з соцопитуванням 2018 року, 79% українців вважають Голодомор геноцидом — злочином радянської влади проти українського народу”, - ідеться в повідомленні.

Щодо заходів зазначається, що 15 листопада о 13:00 лектори музею проведуть відкритий майстер-клас для учнів 5-8 класів з виготовлення пам’ятного значка. Розповідати дітям про важку історію потрібно в інтерактивній формі, тож на занятті учасники ознайомляться з історією вшанування жертв Голодомору. Основним завданням є залучення дітей досліджувати історію своєї країни та сім’ї.

15 листопада о 16:00 відбудеться презентація книги “Ґарет Джонс. Ціна правди” видавництва “Жнець”. До книжки увійшли вибрані статті та хроніка життя і пам’яті британського журналіста валлійського походження Ґарета Джонса. Книга видана українською та англійською мовами з ініціативи видавництва та доценток кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Марини Женченко та Ярослави Приходи. Видання побачить світ до виходу у широкий прокат історичного трилера “Ціна правди”, що розповідає історію Ґарета Джонса та показує найтрагічніші події України його очима — радянський Голодомор-геноцид проти української нації в 1932-1933 рр.

18 листопада у приміщенні Укрінформу Музей Голодомору разом з Інститутом дослідження Голодомору та видавництвом Марка Мельника проведе пресконференцію.

На пресконференції відбудеться офіційна презентація Інституту дослідження Голодомору, оголошення про проведення Всеукраїнської акції збору сімейних історій українців та Міжнародної конференції, присвяченої Голодомору, а також благодійної акції - під час конференції кожен охочий зможе придбати книги видавництва Марка Мельника за власною ціною. Усі виручені в рамках акції кошти підуть на спільний проєкт з часописом "Експрес" зі встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку на Донеччині у селищі Олександро-Калинове, громада якого вже багато років мріє про його встановлення для ствердження незламності українців прифронтової зони на Донбасі. Саме там планується низка просвітницьких та презентаційних заходів на тему Голодомору-геноциду 1932-33 років та масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років.

18 листопада 2019 року о 13:00 у Музеї Голодомору пройде зустріч зі свідком Голодомору — Василем Цибою. Очевидець Голодомору народився 1927 року. Скоро свідок святкуватиме своє 93-річчя, але і дотепер він пам’ятає всі найдрібніші деталі свого дитинства. Проєкт “Усна історія Голодомору” вустами очевидців розповідає про те, чим був для них Голодомор насправді. Зустрічі зі свідками — це завжди унікальна можливість особисто доторкнутися до минулого.