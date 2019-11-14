Музей Голодомору анонсував заходи до 86-х роковин

Музей Голодомору анонсував заходи до 86-х роковин

Укрінформ
День пам’яті жертв Голодомору цьогоріч вшановують 23 листопада. Напередодні цього дня Музей Голодомору проводить заходи, які інформують, навчають та розповідають про несправедливі страждання людей у 1932-33 роках.

Про це повідомляється на сайті музею.

“Голодомор 1932–33 років, який забрав життя понад 7 000 000 людей — це страшна частина родинної історії майже кожного сучасного українця. Щохвилини від штучного голоду помирало 26 людей. Зникали не лише сім’ї, а й цілі села. Згідно з соцопитуванням 2018 року, 79% українців вважають Голодомор геноцидом — злочином радянської влади проти українського народу”, - ідеться в повідомленні.

Щодо заходів зазначається, що 15 листопада о 13:00 лектори музею проведуть відкритий майстер-клас для учнів 5-8 класів з виготовлення пам’ятного значка. Розповідати дітям про важку історію потрібно в інтерактивній формі, тож на занятті учасники ознайомляться з історією вшанування жертв Голодомору. Основним завданням є залучення дітей досліджувати історію своєї країни та сім’ї.

15 листопада о 16:00 відбудеться презентація книги “Ґарет Джонс. Ціна правди” видавництва “Жнець”. До книжки увійшли вибрані статті та хроніка життя і пам’яті британського журналіста валлійського походження Ґарета Джонса. Книга видана українською та англійською мовами з ініціативи видавництва та доценток кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Марини Женченко та Ярослави Приходи. Видання побачить світ до виходу у широкий прокат історичного трилера “Ціна правди”, що розповідає історію Ґарета Джонса та показує найтрагічніші події України його очима — радянський Голодомор-геноцид проти української нації в 1932-1933 рр.

18 листопада у приміщенні Укрінформу Музей Голодомору разом з Інститутом дослідження Голодомору та видавництвом Марка Мельника проведе пресконференцію.

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На пресконференції відбудеться офіційна презентація Інституту дослідження Голодомору, оголошення про проведення Всеукраїнської акції збору сімейних історій українців та Міжнародної конференції, присвяченої Голодомору, а також благодійної акції - під час конференції кожен охочий зможе придбати книги видавництва Марка Мельника за власною ціною. Усі виручені в рамках акції кошти підуть на спільний проєкт з часописом "Експрес" зі встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку на Донеччині у селищі Олександро-Калинове, громада якого вже багато років мріє про його встановлення для ствердження незламності українців прифронтової зони на Донбасі. Саме там планується низка просвітницьких та презентаційних заходів на тему Голодомору-геноциду 1932-33 років та масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років.

18 листопада 2019 року о 13:00 у Музеї Голодомору пройде зустріч зі свідком Голодомору — Василем Цибою. Очевидець Голодомору народився 1927 року. Скоро свідок святкуватиме своє 93-річчя, але і дотепер він пам’ятає всі найдрібніші деталі свого дитинства. Проєкт “Усна історія Голодомору” вустами очевидців розповідає про те, чим був для них Голодомор насправді. Зустрічі зі свідками — це завжди унікальна можливість особисто доторкнутися до минулого.

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