У Дніпрі планують створити музей пам’яті жертв Голодомору

У Дніпропетровській обласній раді відбувся круглий стіл, на якому представники обласної та міської рад, історики, громадські активісти вирішували питання щодо створення тематичного музею пам’яті жертв Голодомору.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Акт геноциду проти українського народу на території цієї області відбувався з особливою жорстокістю, і слід пам’ятати, що тогочасна Дніпропетровщина охоплювала не тільки теперішні райони, а й всю Запорізьку, частину Донецької, Миколаївської та Кіровоградської областей. Це був величезний регіон і Голодомор тут лютував з особливою силою. Власне цей музей повинен розказати сучасним українцям про цей жахливий злочин геноциду для того, щоб ми пам’ятали і в майбутньому ніколи не допустили до такого. Тим паче, що Дніпро – це ключове місто, від якого залежала доля й сучасної української держави у 2014 році. Ми повинні тут показати, як місцеві селяни ще в ті часи чинили опір страхітливій колективізації й потім вже під час Голодомору на селі. І спробувати назвати всіх поіменно», - сказав директор Інституту дослідження Голодомору Віктор Брехуненко.

У Дніпрі обговорили створення окремого тематичного музею пам`яті жертв Голодомору. Фото: Микола М'якшиков/Укрінформ

Він зауважив, що Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору надасть методичну допомогу у створенні такого музею, який збере навколо себе дніпровських науковців, що вивчають Голодомор, і стане центром української ідентичності.

У свою чергу генеральна директорка Національного музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк наголосила, що музей готовий допомогти зі створенням експозицій.

«Ми з радістю допоможемо та передамо матеріали, які стосуються саме Дніпропетровщини, аби створити тут регіональний музей геноциду. Наразі в Україні існує лише два регіональні музеї, а не маленькі експозиції, – у Хмельницькій області та у Полтавській. Тож ми раді підтримувати такі ініціативи і допомагатимемо, аби музей з’явився і у Дніпропетровській області», – сказала Стасюк.

Під час круглого столу учасники обговорили, зокрема, концепцію майбутнього музею, його освітню роботу, наукове забезпечення формування експозиції та інше.

Канадський сценарист першої англомовної художньої кінокартини про Голодомор «Гіркі жнива» Річард Бачинський-Гувер – українець за походженням - дуже переймається темою геноциду та тим, що люди, особливо молодь, мало знають про ті трагічні події. Він також підтримав ідею створення такого музею.