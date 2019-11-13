В Ліоні вшанували пам’ять жертв Голодомору

У ліонській базиліці Нотр-Дам-де-Фурв’єр днями відбулася Божественна Літургія та панахида за жертв Голодомору 1932-33 рр.

Богослужіння очолив апостольський адміністратор Паризької Єпархії Святого Володимира Великого єпископ Гліб Лончина, повідомляється на сайті єпархії.

“Ми зібралися на цій службі Божій, щоб пом’янути жертв Голодомору 1932-33 років, коли багато мільйонів людей загинуло голодною смертю не тому, що не було врожаю, а тому, що ворожий совєтський уряд забрав увесь урожай у селян”, – сказав владика Гліб, після чого закликав молитися як за жертв голоду, так і за виконавців цього злочину.

Разом з владикою служили протоієрей Андрій Морквас з ліонської парафії Святого Атанасія Великого, оо. Емманюель Фрітч та Мішель Станьюль з католицької візантійської парафії Святого Іринея, а також духівники місцевої семінарії оо. Філіпп Шатаньйон та Олів’є Перон.

Богослужіння велося в основному українською та французькою мовами, а часом ще й лунала церковнослов’янська та англійська (владика Гліб до переїзду до Парижа очолював єпархію УГКЦ в Лондоні).

Співав під час служби Божої ліонський хор “Дударик” – три десятки співаків під керівництом Стефана Жанжарскі.

Крім близько сотні представників української громади, почути українські співи минулої неділі змогла не одна сотня туристів, які навідалися до базиліки - однієї з головних туристичних принад міста.

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Як зазначається, це був перший візит Кир Гліба до Ліона у статусі апостольського адміністратора паризької єпархії УГКЦ. Єпископ очолив осередок в цьому році після від’їзду митрополита Бориса Ґудзяка до США.

Як повідомляється на сторінці єпархії у Facebook, поминальні та інші заходи з вшанування жертв Голодомору пройдуть також у Санлісі (16 листопада), Парижі (17 листопада), Льєжі (17 листопада), Утрехті (24 листопада).

Детальніше дізнатися про ці заходи можна тут.

Фото, відео: Маркіян Перетятко