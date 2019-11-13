В Ліоні вшанували пам’ять жертв Голодомору
Богослужіння очолив апостольський адміністратор Паризької Єпархії Святого Володимира Великого єпископ Гліб Лончина, повідомляється на сайті єпархії.
“Ми зібралися на цій службі Божій, щоб пом’янути жертв Голодомору 1932-33 років, коли багато мільйонів людей загинуло голодною смертю не тому, що не було врожаю, а тому, що ворожий совєтський уряд забрав увесь урожай у селян”, – сказав владика Гліб, після чого закликав молитися як за жертв голоду, так і за виконавців цього злочину.
Разом з владикою служили протоієрей Андрій Морквас з ліонської парафії Святого Атанасія Великого, оо. Емманюель Фрітч та Мішель Станьюль з католицької візантійської парафії Святого Іринея, а також духівники місцевої семінарії оо. Філіпп Шатаньйон та Олів’є Перон.
Богослужіння велося в основному українською та французькою мовами, а часом ще й лунала церковнослов’янська та англійська (владика Гліб до переїзду до Парижа очолював єпархію УГКЦ в Лондоні).
Співав під час служби Божої ліонський хор “Дударик” – три десятки співаків під керівництом Стефана Жанжарскі.
Крім близько сотні представників української громади, почути українські співи минулої неділі змогла не одна сотня туристів, які навідалися до базиліки - однієї з головних туристичних принад міста.
Як зазначається, це був перший візит Кир Гліба до Ліона у статусі апостольського адміністратора паризької єпархії УГКЦ. Єпископ очолив осередок в цьому році після від’їзду митрополита Бориса Ґудзяка до США.
Як повідомляється на сторінці єпархії у Facebook, поминальні та інші заходи з вшанування жертв Голодомору пройдуть також у Санлісі (16 листопада), Парижі (17 листопада), Льєжі (17 листопада), Утрехті (24 листопада).
Детальніше дізнатися про ці заходи можна тут.
Фото, відео: Маркіян Перетятко