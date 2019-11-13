У Португалії молитимуться за жертв Голодомору в Україні

Поминальна панахида з вшанування пам’яті загиблих під час Голодомору 1932-33 рр. в Україні пройде 23 листопада у Лісабоні.

Про це повідомляє Посольство України в Португалії у Facebook.

«Посольство України в Португалії та УГКЦ в Португалії запрошують українську громаду 23 листопада о 09:30 до церкви Nossa Senhora de Nazaré (Rua Quirino da Fonseca, 2A, Lisboa) на поминальну панахиду з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні», - йдеться у дописі.

Як відомо, День пам'яті жертв голодоморів — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

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Традиційно в цей день українці відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні.

Українці у світі теж організовують заходи до цього дня, вшановуючи пам’ять загиблих у голодоморах.

Фото: Укрінформ, Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa у Facebook