Японський готель пропонує номер за 1 долар в обмін на відмову від приватності

Готель Business Ryokan Asahi в японському місті Фукока відкрив для гостей номер, ніч в якому коштує 130 єн (1,2 долара).

Невелика сума зумовлена ​​тим, що в кімнаті розташована камера, що транслює все на YouTube, повідомляє SoraNews24.

Дізнавшись про таку незвичну пропозицію, видання відправило до готелю свого репортера.

Оскільки камера в номері веде постійну трансляцію, персонал попросив гостя не ходити перед нею голяка. Крім того, камера не передає звук, щоб уникнути скарг на порушення авторських прав на музику (наприклад, якщо гість включить пісню або кліп).

Сам номер схожий на пересічну японську вітальню: з татамі, складаним матрацом, низьким столом, телевізором і чайником. За додаткову плату можна включити кондиціонер – дві години його роботи коштують, як ніч в номері.

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Камера охоплює весь номер, отже сховатися від неї майже неможливо. Для усамітнення можна піти до загальної вбиральні або душової, де немає спостереження. У SoraNews24 помітили, що вночі камера транслювала те, що відбувалося з невеликими перешкодами. У готелі на це сказали, що планують придбати більш надійну техніку. Читайте також: Фарерські острови знову закриють для туристів

Причиною ж такої незвичайної пропозиції в рьокані (готель у традиційному японському стилі – ред.) назвали нерентабельність саме цього номера: раніше доларова кімната здавалася за ціною звичайної, але гості майже не селилися в ній. Тепер вона приносить хоч якийсь дохід – 130 єн більше, ніж нічого.

Фото: SoraNews24