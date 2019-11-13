У Чорткові туристи зможуть зупинитися в панорамному готелі

У Чорткові, що на Тернопільщині, незабаром відкриється новий відпочинковий комплекс з оглядовим майданчиком.

Заклад розташують на горі над Чортківським замком, звідки відкривається найкраща панорама міста, повідомляє Zruchno.Travel із посиланням на телеканал TV-4.

Зазначається, що власниками нового туристичного об’єкту є два місцеві підприємці, які раніше відкрили популярне кафе-музей "Пан Чартковський" в підвальному приміщенні старовинної будівлі колишнього домініканського монастиря.

Наразі на території готелю завершуються будівельні та оздоблювальні роботи. Зокрема, комплекс матиме чани з підігрівом для купання на відкритому повітрі.

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Варто зазначити, що такі панорамні майданчики є у багатьох європейських містах.