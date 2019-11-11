На курортах Львівщини планують збудувати великі парки розваг

Проєкт розвитку медичного туризму, що передбачає будівництво розважальної інфраструктури в курортних містах, розробляють у Львівській області.

Про це повідомляє Tvoemisto.tv із посиланням на керівника управління інвестиційної політики ЛОДА Романа Матиса.

«При всій повазі до історичного минулого Трускавця, Моршина, Східниці, але зараз ніхто не поїде просто пити мінеральну воду. Це приємний бонус, що не мають інші території», – сказав Матис, додавши, що проєкт пов’язаний із приватним сектором, але наразі не всі учасники ринку знають про нього.

Він зазначив, що Трускавцю, Східниці й Моршину катастрофічно бракує атракцій, тому проєкт передбачає будівництво парків розваг, під що вже, за словами посадовця, виділили велику земельну ділянку.

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«Це може бути спа-курорт, медичний курорт. Проєкт розрахований на роки. Будуть нові готелі, сервіси, локації. Ми ж не скажемо іноземному туристу приїжджати на 21 день пити воду і дивитись на дельфінів. Тоді людина помре здоровою, але від нудьги», – наголосив Матис.

Окрім того, за його словами, планується, що проєкт об’єднає Трускавець, Східницю й Моршин, між якими невеликі відстані, – вони мають не конкурувати, а розвиватися разом.