На Львівщині похвалилися рекордним зростанням надходжень від турзбору

На Львівщині за дев'ять місяців 2019 року надходження туристичного збору до бюджету області зросли майже наполовину, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, а саме – на 48%.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"За 9 місяців цього року надходження туристичного збору до бюджету області становить 14,1 млн грн... Це на 4,6 млн грн або 48 % більше, аніж за 9 місяців торік", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОДА, це найвищий відсоток росту збору за останні 4 роки.

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Найбільше надходження зросли у Львові – на 2 млн гривень, Трускавці – на 1,3 млн гривень та Бориславі – на 0,3 млн гривень.

У департаменті фінансів обладміністрації поінформували, що раніше розмір турзбору становив від 0,5 до 1% від загальної вартості проживання туристів, тепер – до 0,5% мінімальної зарплати для вітчизняних туристів і до 5% МЗП – для іноземців за кожний день проживання.