На Львівщині похвалилися рекордним зростанням надходжень від турзбору

На Львівщині похвалилися рекордним зростанням надходжень від турзбору

Укрінформ
На Львівщині за дев'ять місяців 2019 року надходження туристичного збору до бюджету області зросли майже наполовину, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, а саме – на 48%.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації. 

"За 9 місяців цього року надходження туристичного збору до бюджету області становить 14,1 млн грн... Це на 4,6 млн грн або 48 % більше, аніж за 9 місяців торік", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОДА, це найвищий відсоток росту збору за останні 4 роки.

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Найбільше надходження зросли у Львові – на 2 млн гривень, Трускавці – на 1,3 млн гривень та Бориславі – на 0,3 млн гривень.

У департаменті фінансів обладміністрації поінформували, що раніше розмір турзбору становив від 0,5 до 1% від загальної вартості проживання туристів, тепер – до 0,5% мінімальної зарплати для вітчизняних туристів і до 5% МЗП – для іноземців за кожний день проживання.

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